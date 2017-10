Kampen blijft zwalken om toekomst paupervilla

Opnieuw werd in de raadszaal urenlang gesproken over de schandvlek van Kampen. Het was interessant om te horen dat partijen nu haast willen maken in een discussie die al ruim een decennium duurt. Het is opmerkelijk dat juist de ommezwaai van wethouder Gerrit Jan Veldhoen de tongen losmaakte. Het restaureren van de villa is volgens een besluit dat in 2011 is genomen. D66, GroenLinks, SP en GBK juichten de ommezwaai toe. Dat gold niet voor de coalitiepartijen.