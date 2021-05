Kampen breidt systeem van centrale gft-containers uit naar Brunnepe

Kamper binnenstad zegt weinig te merken van daling overlast door zorgwonin­gen

4 mei De harde aanpak van overlast vanuit zorgwoningen in de binnenstad van Kampen lijkt te werken. Dat is althans de suggestie die wordt gewekt in de nieuwste evaluatie van de gemeentelijke ‘Taskforce Zorg en Wonen’. Slechts twee meldingen zouden er zijn gedaan in het eerste kwartaal van dit jaar, tegenover zestien in het laatste van vorig jaar. Punt is alleen: de ondernemers en de wijkvereniging herkennen zich niet in de cijfers. „Het is nog steeds dikke ellende in de binnenstad.”