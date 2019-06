Kampen brengt mobiel en maritiem erfgoed in kaart

Kampen brengt het mobiele en maritieme erfgoed van de stad in kaart, samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN). Het gaat om twee landelijke projecten waarmee Kampen proeftuin is voor het digitaal verzamelen en online ontsluiten van historische gegevens over schepen, treinen, auto’s, vliegtuigen en alle infrastructuur die daarbij hoort.

Niet alleen monumenten vertellen de geschiedenis van welvaart en vooruitgang. Ook vervoermiddelen spelen een rol, in combinatie met rivieren, kanalen, wegen, spoorlijnen en vliegvelden. Kampen wil met de RCE een digitale kaart maken met bestaande en verdwenen infrastructuur. Met MCN werkt de stad aan online presentatie van toonbeelden van mobiel erfgoed.. De projecten gaan gelijk op en krijgen hun beslag in 2019 en 2020.

Proeftuin

Dat juist Kampen proeftuin is, vindt projectleider Herman Broers niet raar. ,,Deze stad is ontstaan en sterk gevormd door verkeer- en vervoersstromen die economische welvaart brachten. De Kamper stadsbrug uit 1448 is de op-een-na-oudste van Nederland. De combinatie van IJssel, NS-station, Trekvaart, Stadsbrug, IJsselkade, Van Heutszplein, binnenstad, havens, werven en wegen, maakt Kampen interessant. Het geeft een compact beeld van bijna 700 jaar mobiliteitsgeschiedenis.’’

De digitale kaart van de RCE moet een online historische atlas van Nederland worden met daarop alle bestaande en verdwenen infrastructuur van mobiliteit: stations, vliegvelden, wegen, verkeersknooppunten en oude vaarroutes, aangevuld met achtergrondverhalen en foto’s van hoe het er vroeger uitzag. Als eerste is een digitale kaart gemaakt van het NS-station van Leeuwarden, Kampen is al tweede proefproject aan beurt.

De Stichting Mobiele Collectie Nederland is de koepel van museale en particuliere eigenaren van mobiel erfgoed in Nederland. Op haar website toonbeelden.com staat 150 jaar mobiliteitsgeschiedenis aan de hand van tijdsperiodes en de dragers van die mobiliteit, zoals de stoommachine, de verbrandingsmotor, de visserij, mechanisatie van de landbouw en de opkomst van het vliegverkeer in ons land. MCN wil niet alleen een landelijk overzicht, maar ook lokale toonbeelden van mobiel erfgoed. Kampen is de eerste daarvan.

Symposium

De Kamper werkgroep Toonbeelden Mobiel en Maritiem Erfgoed presenteert bij een symposium op 21 juni in Kampen haar plannen. De aanpak in Kampen dient via RCE en MCN als voorbeeld voor de vier noordelijke provincies, later wellicht gevolgd door de rest van het land. De Kamper werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers namens de gemeente Kampen, het Stadsarchief en het Stedelijk Museum, aangevuld met mensen uit de maritieme en mobiele erfgoedwereld.

Enkele maritieme toonbeelden van Kampen zijn bijvoorbeeld de Kogge, de KP25 (de ‘Jentje’, de laatste viskotter van Kampen van schipper Marten Woning die in 1977 uit de vaart werd genomen), de Amsterdamse boot en de oude palingboot van Reumer. Woeste Willem, De Buffel en de Blauwe Engel zijn stoom- en dieseltreinen van de NS die op het Kamper Lijntje reden.