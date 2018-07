Kampen casht met verkoop van vastgoed

Weekend­tips: Tour de Terras, Lumido of naar de bioscoop?

27 juli Wat gaan we doen dit weekeinde? Koel in een bioscoop bijkomen, toch gewoon naar een warme oogstdag of lekker onderuit op een terrasje naar muziek luisteren? Verkoeling zoeken terwijl de avond valt in het bos vol feeërieke lichtjes of toch naar een Pasar Malam? De temperatuur is er naar om het Indonesisch gevoel te krijgen. Zes tips voor het weekeinde: