Kampen claimde Flevoland tevergeefs

Volledige inrichting failliet Bomefa Kampen in veiling

Nu de in mei failliet verklaarde bibliotheekinrichter Bomefa in Kampen definitief de deuren sluit, wordt de volledige inventaris van het bedrijf geveild. Meer dan 500 items worden momenteel via een online veiling door Troostwijk Veilingen te koop aangeboden. Tot en met 6 september kan er worden geboden. Een dag voor de sluiting is er nog de mogelijkheid om de koopwaar te bekijken.