Kampen denkt in 2023 na over wat voor gemeente het wil zijn: ‘Niet onbelangrijk’

Wielrenner Pascal Eenkhoorn: ‘De Amstel Gold Race rijden in de kampioens­trui, daar verheug ik me op’

Pascal Eenkhoorn werd in 2022 Nederlands kampioen op de weg. Een hoogtepunt in de carrière van de 25-jarige wielrenner uit Genemuiden. Maar hij wil meer en stapte daarom over van de Nederlandse Jumbo-Visma ploeg naar het Belgische Lotto Dstny.

1 januari