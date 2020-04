Kampen: Dertien inwoners krijgen een lintje

Geen volle zaal als verrassing, maar een telefoontje van de burgemeester. In Kampen belde burgemeester Bort Koelewijn vandaag met dertien inwoners om te vertellen dat ze geëerd worden met een onderscheiding in de Orde van Oranje - Nassau. Op een later moment krijgen de inwoners uit handen van Koelewijn de bij de decoratie horende versierselen. Wanneer dat zal zijn, is nu nog niet bekend.

Negen inwoners van de gemeente Kampen zijn onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau:

H.M. Bartels- Broekhuizen uit Kampen zet zich in voor ouderen en hulpbehoevenden via de kerk, het verzorgingstehuis, Stichting Welzijn en De Zonnebloem. Binnen IJsselheem helpt ze bij handwerkactiviteiten, het ontbijt en de kerkdienst. Ze is al jaren mantelzorgvrijwilliger bij Stichting Welzijn en actief voor de Hersenstichting. Eerder was ze secretaris van de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond- Noord.

E. van Dijk uit Kampen is sinds 1983 organist in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Kampen - Noord. Hij begeleidt de erediensten in de Eudokiakerk, en de samenzang in de Amandelboom en Margaretha. Ook was hij ambtsdrager en kerkenraadslid, en is oproep-organist van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in IJsselmuiden. Van Dijk is vrijwilliger bij de Voedselbank en De Eetkamer en helpt ouderen bij computergebruik en vervoer naar het ziekenhuis.

H. van Eekeren - Koers uit Kampen zat van 2003 tot 2016 in het bestuur van de Protestantse Christelijke Ouderenbond als coördinator commissie Lief en Leed. Van 2008 tot 2018 was ze bezoekdame en pastoraal medewerkster, ze helpt al jarenlang een alleenstaande hoogbejaarde tante en is mantelzorger voor haar echtgenoot. Haar gezin ving kinderen uit achterstandssituaties op. Tussen 1966-1985 was ze actief bij gymnastiek- en atletiekverenigingen.

G.A. Teeninga - Oudman uit Kampen is sinds 2000 actief voor de stichting Vluchtelingenwerk Kampen. Binnen de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Kampen - Noord maakt ze lezersroosters, ze is benoemd tot eerste vrouwelijke ouderling in de Eudokiakerk en maakt deelt uit van de Kerkenraad. Tussen 2009 - 2018 was ze secretaris van Concertkoor Immanuel en in het verleden was ze vrijwilliger bij het Oost Europa Comité.

M. Evers uit Kampen zet zich in de voor de parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming. Daarnaast zet hij zich in voor mensen met financiële problemen. Na zijn pensionering geeft hij taallessen via Welzijn Kampen, AZC Dronten en charitatieve instellingen. Vanaf 2005 zet Evers zich in voor voor de vogelsport en met name de kanariesport. Tussen 2014 en 2018 ondersteunde hij de Kamper fractie van de PvdA.

G.H. Heldoorn uit Kampen zet zich al sinds 1972 in voor de Hervormde gemeente Kampen. Hij vervulde een functie als secretaris, later als penningmeester en verzorgt de kerkelijke agenda voor het kerkblad. Ook is hij jaarlijks betrokken bij de actie Kerkbalans. Na zijn pensionering helpt hij met het inzamelen van oudpapier, rondbrengen van kerkpost en de weekbrief. Tussen 1990 en 2005 was hij vrijwilliger bij DOS Kampen.

H. Holtland - Fransman uit IJsselmuiden zet zich al jaren in voor de Hervormde gemeente IJsselmuiden/Grafhorst. Ze is penningmeester, bezoekdame, en helpt ze bij het schoonhouden van de kerk, de Actie Kerkbalans, de organisatie rondom de kraam op de Biestemarkt, en het maken van handwerkjes voor de verkoop voor het goede doel. Sinds 2002 helpt ze in de Maarlenhof dementerende ouderen.

W. Kamp uit Grafhorst is sinds 1981 ambtsdrager in de Oud Gereformeerde Gemeente in Grafhorst en is sindsdien onafgebroken ouderling en heeft veel verschillende functies gehad binnen de kerkelijke gemeente. Sinds 2013 is hij ook voorzitter van de Kerkenraad, en bij toerbeurt met drie andere ouderlingen verzorgt hij de zondagse invulling van de dienst. In het verleden zat hij ook in de schoolbesturen van de Eliëzerschool in Zwolle en de school met de Bijbel ‘Het Visnet’ in Grafhorst.

Roelie Kleen- Brummel zet zich al jaren in voor de ouderen, hulpbehoevenden en de jeugd in Zalk. Ze is al meer dan 40 jaar leidster bij Jeugdclub De Regenboog van de Hervormde gemeente Zalk en Veecaten, was in het verleden jaren actief voor de Vakantie Bijbel Club en bezorgt ze al ruim 25 jaar maaltijden van Tafeltje Dekje en is ze vaste vrijwilliger in dorpshuis An de Steege.

Vier inwoners van de gemeente Kampen zijn onderscheiden als Ridder in de orde van Oranje - Nassau

S.J. van Dijk uit Kampen is eigenaar van Bemog Projectontwikkeling. Hij richtte de stichting Sportive4Kids op dat jaarlijks het schaatsevenement ‘de Weissensee4Kids’ organiseert. De opbrengst is voor de stichtingen Ronald McDonaldhuis en Orange Babies. Hij zit in het bestuur van The Lighthouse Club, Stichting Beschermers Stedelijk Museum Kampen en het Ronald McDonaldhuis in Zwolle.

A.A. Klumpje uit IJsselmuiden is ruim 44 jaar actief geweest binnen de lokale en provinciale politiek, bij het Gereformeerd Politiek Verbond, bij de ChristenUnie en diens voorganger RPF/GPV. Daarnaast is hij commandant dijkwacht bij het waterschap, ambassadeur Nationaal Landschap IJsseldelta en bestuurslid van Huurdersvereniging Groot IJsselmuiden. Ook was hij koster en actief binnen de Veteranen Commissie.

J. Puttenstein uit Kamperveen is boer en ondernemer en werd in 2012 verkozen tot Roodbont Fokker van het jaar. Sinds 2002 zit hij in het bestuur (lid en later voorzitter) van de Holland Holstein Herds (HHH), dat elk jaar een koeienkeuring organiseert. Ook zat hij in het bestuur van de Wintershow in Zwolle en in het bestuur van Platform Roodbont. Sinds 2018 is hij voorzitter van de Leveranciers Vereniging Leerdammer Collectief.