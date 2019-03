Kampen doet omstreden rubbergranulaat toch in de ban op kunstgrasvelden

Concreet betekent het besluit dat het kunstgrasveld dat deze zomer bij voetbalclub IJVV wordt aangelegd synthetisch rubber (TPE) als toplaag krijgt. Het voordeel van TPE ten opzicht van rubbergranulaat is dat het aantoonbaar geen nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Dit haalde de SGP over om de oproep van GBK, PvdA en GroenLinks samen met D66 aan een raadsmeerderheid te helpen. Door het besluit is worden kunstgrasvelden voortaan ingestrooid met TPE, totdat er een geschikter en milieuvriendelijker alternatief is. De voetbalclubs gaven eerder al aan te kunnen leven met TPE als toplaag.

1 miljoen

Een maand geleden maakte sportwethouder Geert Meijering bekend rubbergranulaat weer toe te staan op kunstgrasvelden. Instanties gaven aan dat sporten op de gemalen autobanden veilig is, het is goedkoper en de milieuschade is te beperken. De keuze stuitte op weerstand in de gemeenteraad. Hoewel Meijering lang voet bij stuk hield, koos hij begin deze week de vlucht naar voren. In een drie pagina's tellende brief aan de gemeenteraad zette de wethouder de deur wagenwijd open voor de keuze van synthetisch rubber. In de afgelopen weken verdedigde hij stug het rubbergranulaat als beste keuze.