Kampen doet oude HBS voor een euro over aan IJsselheem

Gratis bioscoop­stoe­len in een mum van tijd weg in Kampen: wel zelf slopen...

11 november Kom woensdagmiddag een gratis bioscoopstoel halen, maar dan wel op voorwaarde dat je ‘m zelf uit de zaal sloopt; die oproep deed de Kamper bioscoop Movie Unlimited via Facebook. Die oproep was niet tegen dovenmansoren, want bedrijfsleider Jimmy Telman had zo ongeveer de hele bioscoop leeg kunnen laten halen. Dat was echter niet de bedoeling.