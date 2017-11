'Kampen domste stad van Nederland'

De legendes gingen al langer, maar het is nu ook wetenschappelijk bewezen: Kampen is de domste stad van Nederland. Ontdekt door de cum laude afgestudeerde wetenschapper Matthijs van Boxsel.

Tekst: Wim Schluter

De Amsterdammer trekt die conclusie in zijn boek 'Topografie van de Domheid', dat volgend jaar verschijnt. Van Boxsel onderzocht veertig spreekwoordelijk domme steden in Nederland en zette Kampen op 1. ,,De grap is dat over Kampen niet alleen de meeste verhalen verteld worden, maar dat het ook één van de oudste steden is met dit soort verhalen'', aldus Van Boxsel. Al in 1563, dus ver voor het Kamper Uien-boek van Jan Jacob Fels, gingen in heel Europa verhalen rond over de Kamper domheid.

Bronnenonderzoek

Van Boxsel heeft al diverse uitgaven op zijn naam staan over het fenomeen domheid, waarbij Kampen regelmatig ter sprake komt. Voor een westerling is Van Boxsel goed op de hoogte van de Kamper geschiedenis. ,,Ik ben al heel vaak in Kampen geweest, op zoek naar bronnen. Twee jaar geleden was ik er nog. Toen werd ik verveeld aangekeken door de dames van de bibliotheek: hè bah, alweer.''

Verklaring

Over waarom Kampen het mikpunt van spot werd voor heel Nederland heeft Van Boxsel een wetenschappelijke verklaring.

Ten eerste: ieder land heeft zo'n stad of provincie waarover legendes gaan. ,,Iedereen heeft wel een domoor''.

Ten tweede: de teloorgang van Kampen als één van de belangrijkste handelssteden. ,,Andere steden dachten toen: dan kun je 't op je brood krijgen. Een trap na, we gaan die grappen vertellen.'' Een advies voor de stad heeft de 'domgeer' uit Amsterdam voor Kampen: gebruik ervan maken. ,,Er is niet aan te ontsnappen. Het verstandigste wat je kunt doen is proberen wat geld te verdienen aan die domheid.''

Zelfspot

Koren op de molen van burgemeester Bort Koelewijn van Kampen. hij hoort de resultaten van het domheidsonderzoek handenwrijvend aan. ,,Dit moeten we zien te vermarkten.'' Niet iets wat stadsmarketeer Roeland Tameling ziet zitten. ,,We moeten denk ik niet meedoen aan hype-gedrag. Het komt eventjes, maar het is zo weer weg. 't Is een leuk verhaal, maar daarmee is het nog niet echt een CBS-gegeven.'' Bordjes met 'Welkom in de domste stad van Nederland' komen er als het aan de stadsmarketeer nog niet te hangen. ,,Maar in tegenstelling tot andere steden schuwen wij zelfspot niet.''

Van Boxsel werkt ondertussen gestaag door aan de afronding van zijn 'Topografie van de Domheid'. ,,Er komt een landkaart in waarop Kampen duidelijk gearceerd staat aangegeven. En een apart essay over Kampen'', kondigt de schrijver alvast aan. Een locatie voor die boekpresentatie heeft hij nog niet. Kampen misschien? ,,Hij is van harte welkom'', aldus burgemeester Koelewijn. ,,Ik nodig 'm van harte uit'', valt stadsmarketeer Tameling hem bij.

De Amsterdamse domheidsdeskundige is er nog niet uit. ,,Er is een dorp waar ik erg dol op ben; een verdronken stad in Friesland, waarover ook veel domme verhalen gaan. Maar goed, ik ben er gaandeweg mijn onderzoek achter gekomen dat die verdronken stad eigenlijk nooit heeft bestaan.''

Beroemde Kamper Uien; verhalen over de domheid van de stad

- Toen er eeuwen geleden een zouttekort was, strooiden de Kampenaren op vruchtbare akkers zoutkorrels in de hoop dat er lucratieve zoutplantjes zouden opkomen.

- Een vers gevangen steur werd weer los gelaten in de IJssel om de vis te zijner tijd op te dienen voor hooggeplaatst bezoek. Om de vangst weer terug te vinden, kreeg de vis een bel om z'n nek. De vangst is nooit meer terug gevonden; volgens authentieke Kampenaren is de bel nog wel regelmatig in het water te horen.

- Toen de kanarie van de burgemeester ontsnapte, liet deze de stadsbrug omhoog halen om te voorkomen dat het dier ontsnapte. De kanarie kwam niet meer terug, wel ontstond er een hongersnood onder de Kampenaren omdat door de opgehaalde brug ook voedsel de stad niet meer kon bereiken.