Kampen doorzocht 2200 vuilniszakken en stuurde 233 brieven aan mensen die zooitje maakten van hun troep

De handhavers van de gemeente Kampen hebben vorig jaar ruim tweeduizend vuilniszakken doorzocht, in de strijd tegen verkeerd aangeboden of gedumpt huisvuil. Het doorzoeken van de zakken resulteerde in 233 waarschuwingsbrieven aan overtreders.

Dat blijkt uit het jaarverslag van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de gemeente Kampen. Ze zette in 2019 extra in op het tegengaan van verkeerd aangeboden en gedumpt huisvuil. Na meldingen werden er in totaal 2247 vuilniszakken doorzocht op mogelijke aanwijzingen naar de ‘daders'. Daaruit konden 233 zogenaamde constateringsbrieven verzonden worden. Ook werden er 10 lasten onder dwangsom uitgedeeld, waarvan er drie ook daadwerkelijk werden geïnd. 113 keer werd er een last onder bestuursdwang uitgeschreven.

Overlastmeldingen

De buitengewoon opsporingsambtenaren behandelden vorig jaar ruim 1000 klachten en meldingen, die voornamelijk via het klantencontactcentrum (kcc) van de gemeente binnen kwamen. De meldingen lopen zeer uiteen, maar klachten rondom het dumpen van grof vuil of parkeeroverlast door campers, aanhangers of caravans werden iets vaker gemeld dan andere overlast. Zo kwamen er 74 klachten over campers, aanhangers en caravans binnen, waarop 12 keer een last onder dwangsom aan eigenaren werd uitgeschreven. In drie gevallen inde de gemeente de bestuurlijke boete ook daadwerkelijk.

Boetes voorkomen

Volgens de gemeente blijkt hieruit dat handhaving werkt. ‘In de meeste gevallen wordt na een geconstateerde overtreding verdere handhaving voorkomen door met een overtreder in gesprek te gaan. Verreweg de meeste overtredingen worden tijdens het handhavingstraject ongedaan gemaakt', schrijft ze in het verslag. Alleen in uitzonderlijke gevallen worden er sancties aan de overtredingen verbonden, met name wanneer er sprake is van onomkeerbare schade voor de veiligheid of gezondheid.

Markt- en havengelden

Naast de controle op bouwvergunningen, brandveiligheid van gebouwen en de controle op evenementen (82 kleine, 23 middelgrote en 1 groot evenement), zijn de handhavers ook verantwoordelijk voor de controle van de havens en de markt. In totaal werd er vorig jaar 485.000 euro aan havengelden geïnd, en 44.952 aan marktgelden.