Kampen dreigt Theologische Universiteit na 160 jaar te verliezen aan... Zwolle

Dat de Theologische Universiteit nadenkt over een vertrek uit Kampen komt niet helemaal als donderslag bij heldere hemel, legt Pim Boven, lid van college van bestuur, uit. ,,In 1905 speelde de discussie al. Maar na een recenter rapport uit 2008 zijn we er serieus over gaan nadenken.” In het verleden probeerde de TU in Kampen al te fuseren met de Theologische Universiteit in Apeldoorn, maar dat liep in 2017 uiteindelijk op niks uit.