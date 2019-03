Kampen eist duidelijke communicatie over afsluiting van Drontermeerdijk

124 kilo cocaïne verstopt tussen bananen en meer opvallende drugsvond­sten

22 maart Verstopt in vier sporttassen tussen de bakbananen uit Ecuador heeft de Douane in totaal 124 kilo kilo cocaïne gevonden in IJsselmuiden. Hoe bijzonder is deze vondst? Is het een grote partij, of juist een kleintje? En wat zijn andere opvallende manieren om drugs het land in te smokkelen?