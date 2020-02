Kampen even kloppend hart van populair spel onder christelijke jeugd: ‘Als kerk moeten we méé’

Sirkelslag is een interactief spel met een christelijk karakter. Het is in de jaren 90 bedacht in Noord-Holland (door de stichting Sirkel, voor open jeugdwerk) en vervolgens opgepakt door de Protestantse Kerk. ,,Er zijn meerdere versies en het wordt steeds groter’’, zegt Marloes Nouwens, woordvoerster van de kerk. Naar schatting 7500 jongeren verdeeld over 750 jeugdgroepen in het hele land spelen vrijdagavond om de Sirkelslag Young-beker. Coördinatiecentrum is de Bovenkerk in Kampen. Tv-presentator Klaas van Kruistum en Elbert Smelt, zanger van de christelijke band Trinity, praten de boel aanelkaar.