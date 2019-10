Kampen gaat ‘hengelen’ naar ideeën voor IJsselkogge

Die bevinden zich ruimschoots onder de genodigden voor de opening van de tentoonstelling ‘Kampen Koggestad, Geheimen van de IJsselkogge’. „We hopen van die genodigden te horen welke kansen zij zien”, aldus burgemeester Bort Koelewijn. Hij wil het thema aansnijden tijdens een ‘koggediner’, na de officiële openingshandelingen. De komende tijd zijn er ook bilaterale gesprekken gepland met deskundigen die niet bij de opening kunnen zijn.

Nieuw museum

Een aantal suggesties heeft Kampen vorig jaar al gekregen, in de vorm van een rapport over verschillende scenario’s voor de toekomst van het Stedelijk Museum. Daaruit kwam naar voren dat Kampen het beste af zo zijn met een volledig nieuw Museum Hanzestad Kampen. Daarin zou de IJsselkogge een hoofdrol moeten krijgen. Die zou volgens het advies van LAgroup moeten worden tentoongesteld in een nieuwe vleugel aan de rivierzijde van het huidige museum in het oude raadhuis.

Voor die oplossing zou een geschat bedrag van 7,6 miljoen euro nodig zijn. Het is de duurste oplossing, maar die zou vanwege ‘het kogge-effect’ jaarlijks tenminste duizend bezoekers extra opleveren.

Verplicht

Kampen heeft zich voorafgaand aan het lichten van de IJsselkogge in 2016 verplicht in ieder geval iets met het wrak te doen. Dat was voorwaarde voor het rijk om vijf miljoen euro te steken in het lichten zelf en het conserveren van de kogge. „We hebben 500.000 euro toegezegd voor de terugvaloptie. Dan komt er geen museum, maar zetten we de IJsselkogge onder een stolp. Dan heeft ’ie verder geen functie, maar is de kogge tenminste wel voor iedereen te zien”, aldus Koelewijn.

Noodscenario

Volgens de burgemeester is dat een noodscenario. In het beste geval worden er voldoende subsidiebronnen en particuliere geldschieters gevonden om samen met eigen fondsen voldoende geld op tafel te leggen voor een koggemuseum. „Het duurt nog vijf jaar voordat de IJsselkogge terug naar Kampen komt, dus we hebben nog even”, zegt Koelewijn.