Kampen gaat parkeervergunning automatisch verlengen

Het verlengen van een parkeervergunning gebeurt voortaan automatisch in Kampen. Het is alleen nog de vraag: per 2019 of per 2020?

Burgemeester en wethouders willen meewerken aan een voorstel van Gemeente Belang Kampen. De partij stelt: eens een vergunning, altijd een vergunning. Tenzij bewoners van de binnenstad aangeven dat zij niet langer een vergunning willen.

Papierbrij

Het automatisch verlengen van de vergunning maakt volgens GBK een einde aan een 'jaarlijks terugkerende papierbrij'. Vergunninghouders krijgen in november of december een brief van de gemeente. In het schrijven wordt gevraagd of de bewoner ook het volgende jaar een parkeervergunning wil. GBK vindt dit ritueel 'onzin' en stelt dat door het automatiseren bespaart kan worden op kosten voor papier en de inzet van ambtenaren.

Quote Hopelijk lukt automati­sche verlenging vanaf 2020 Eibert Spaan ,,Wij staan positief tegenover deze gedachte", zegt wethouder Eibert Spaan. ,,Wellicht voorkomt het bureaucratie." De gemeente Kampen gaat werk maken van de automatische verlenging. Al is het afwachten of er komend jaar al die mogelijkheid is. Dat komt door een nieuw digitaal vergunningensysteem dat Kampen gebruikt. Deze moet nog doorontwikkeld worden. ,,Hopelijk lukt het om in ieder geval vanaf 2020 de parkeervergunning automatisch te verlengen", aldus Spaan.

Vragen

In Kampen hebben zo'n 1.600 personen in de binnenstad een parkeervergunning. Zij betalen circa 150 euro per jaar. De gemeente Kampen gaat zich nog buigen over de praktische invulling van het automatisch verlengen van hun parkeervergunning. Vragen die beantwoord moeten worden zijn: Hoe worden vergunninghouders geïnformeerd over een prijsstijging. En: Hoe kan voorkomen worden dat tegen hun zin in een vergunning wordt verlengd?

Tweede vergunning