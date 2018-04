Kampen gaat voor nieuwe coalitie mét verliezer CDA

Pastoorswissel Zwolle-Utrecht

9 april Pastoor Hans Boogers van de Norbertusparochie in Oostelijk Flevoland en de Noord-Veluwe en de Thomas a Kempisparochie in onder meer Zwolle en Kampen vertrekt per 1 juni naar de samenwerkende katholieke parochies St. Ludgerus, St. Martinus en Salvator in Utrecht.