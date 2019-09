Kampen gaat voorzichtig lobbyen voor behoud cederhouten tabaksdoosjes De Olifant

Onderne­mers de sjaak door overheids­be­leid, vreest MKB Regio Zwolle

19 september Wat betekent de Miljoenennota voor ondernemers in de regio Zwolle? MKB-Nederland Regio Zwolle is bang dat ondernemers de pineut zijn van de oplopende zorgkosten. ,,Het kabinet had geld opzij moeten zetten voor gemeentes die het hardst worden getroffen.’’