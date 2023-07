Kampen geeft met ‘Dientje’ slavernij in de stad een gezicht: ‘Gaan een onbekende geschiedenis vertellen’

Kampen en de slavernij zijn sterker met elkaar verbonden dan tot dusver werd gedacht. Die boodschap geeft het Stedelijk Museum mee in een tentoonstelling over dat onderwerp. Slavernij in de stad krijgt dankzij ‘Dientje’ letterlijk een gezicht.