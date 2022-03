Kampen geschrokken van vonnis rechter over nabetaling tonnen aan onderwijsgeld voor Iris

Jeroen (48) uit Kampen ligt in ziekenhuis in Moskou: hoe komt hij thuis? 'Kan via Istanboel, maar dat haal ik niet’

Kampenaar Jeroen van der Vegt (48) ligt momenteel in een ziekenhuis in Moskou voor een stamcelbehandeling tegen MS. Via de crowdfundingsactie ‘Poen voor Jeroen’ wist hij eind vorig jaar 50.000 euro bijeen te krijgen voor die behandeling die inmiddels halverwege is. Zorgen over zijn terugreis vanuit het door vliegbeperkingen omringde Rusland heeft hij niet, maar het moet wel via een omweg, denkt hij.

8 maart