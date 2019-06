Kampen haalt 8 plekken van lijst waar met carbid mag worden geschoten

Het gaat om plekken waarover is geklaagd, zegt burgemeester Koelewijn in een toelichting. ,,Of waarover opmerkingen zijn geweest. Eentje is nu een bouwlocatie. Het is ook nog niet gelukt om overal met bewoners en schutters om de tafel te zitten.’’ Het Het is niet de bedoeling het aantal aangewezen plekken te verminderen, stelt Koelewijn.Het gaat om een voorlopige lijst. ,,Maar de kwaliteit van de locaties moet wel goed zijn. Het gaat om een fijne jaarwisseling voor iedereen.’’

De locaties waar geschoten mag worden, moeten voldoen aan een een aantal voorwaarden. Zo moet een groep verantwoordelijkheid nemen voor de plek en bereid zijn daarover afspraken te maken met bijvoorbeeld gemeente, brandweer en politie. Het experiment met aangewezen plekken is Kampen goed bevallen, als is afval volgens Koelewijn ‘een aandachtspunt’'. ,,We moeten daar goede afspraken over maken. Tot hoe laat schieten jullie? Hoe lang duurt het opruimen? Wat gaan wij vervolgens als gemeente doen als nazorg? Als afval niet meteen werd opgehaald, gooiden mensen er meer afval bij. En als het weg was, werden ze nog gebruikt als dumpplaats. Daar moeten we op meer op handhaven.’’

Vuurwerkvrije zones