Kampen haalt bakzeil bij Zwolle om verplaatsen bouwplan Scholtensteeg

Het enige waar Zwolle en Kampen het eens over zijn, is dat contractueel wordt vastgelegd dat de tijdelijke woningen over vijftien jaar verdwijnen. ,,Meer kunnen we er niet van maken. Helaas, helaas", sombert Koelewijn. Overigens is dat na het aflopen van de vergunning, als die wordt verstrekt. Het moet de vrees in 's-Heerenbroek wegnemen dat de woningen langer blijven staan, mocht de woningnood in Zwolle niet zijn opgelost.