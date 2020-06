Kampen hangt opnieuw aan de noodrem; tekort van 3 miljoen euro

VIDEO 100 miljoen extra voor droogteaan­pak? Maak ook afspraken over de grens

9:23 100 miljoen bovenop de al 700 miljoen euro om de droogte aan te pakken in Oost-Nederland. ,,Het is een mooi begin, maar daarmee zijn wij er nog niet’’, reageert dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn & IJssel op het extra vrijgekomen budget van minister Cora van Nieuwenhuizen. Volgens hem moet de droogteproblematiek op veel grotere schaal worden aangepakt, en daarbij moet ook over de grens worden gekeken.