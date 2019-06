Kampen heeft behoefte aan een kleinschalig hospice

Er is in Kampen behoefte aan een kleinschalig bijna-thuis-huis, waar ongeneeslijk zieken hun leven waardig kunnen afsluiten in een huiselijke sfeer. Tot die conclusie komt wethouder Jan Peter van der Sluis na onderzoek. Voor het oprichten van zo'n zorghuis legt hij de bal bij particulieren neer.

In de regio zijn voldoende palliatieve bedden. Er zijn meerdere hospices en bijna-thuis-huizen, zoals in Zwolle en Emmeloord. In ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn sterfkamers ingericht. Maar: de mogelijkheid om in Kampen de laatste levensfase door te brengen is beperkt tot twee kamers bij zorgconcern IJsselheem.

Aanvulling

,,Er zijn mensen die niet in een verpleeghuis willen sterven of liever niet naar een hospice buiten Kampen willen", weet Van der Sluis. De wethouder kreeg eind vorig jaar van de gemeenteraad de opdracht om onderzoek te doen naar de behoefte van een hospice in Kampen. In de afgelopen maanden is gesproken met met zowel zorgorganisaties als inwoners. Wat blijkt: ,,Het is een welkome aanvulling op het huidige zorgaanbod.”

De verwachting is dat het aantal terminale patiënten dat niet langer thuis verzorgd kan worden in de komende jaren gaat stijgen. Aan de ene kant komt dat door de vergrijzing. Aan de andere kant, omdat de partner op leeftijd is en mantelzorgers worden overbelast.

Verschil

Een bijna-thuis-huis met twee of drie kamers biedt uitkomst, stelt Van der Sluis. Het is te vergelijken met een hospice, maar het grootste verschil is dat er geen verpleegkundigen in dienst zijn. Een bijna-thuis-huis draait op vrijwilligers die bij het verlenen van zorg samenwerken met, bijvoorbeeld, wijkverpleegkundigen. Een aangesloten arts of huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg. Er is de mogelijkheid dat familie blijft logeren.

Het oprichten van een blijf-thuis-huis vindt Van der Sluis een taak van particulieren. Er is inmiddels een werkgroep ingesteld die zich buigt over de haalbaarheid. Er zijn gesprekken met organisaties die vrijwilligers willen leveren. Ook zijn er sponsoren die een financiële bijdrage willen leveren. Een locatie is er nog niet. De voormalige HBS aan het Engelenbergplantsoen is een mogelijkheid, maar er wordt ook gekeken naar een plek in het buitengebied.