Kampen heeft duizend extra plekken nodig voor einde fietsenchaos

Er zijn duizend extra ‘parkeerplekken’ nodig om de fietsenoverlast in de binnenstad van Kampen op te lossen. Dat blijkt uit tellingen die de gemeente in de afgelopen maanden heeft uitgevoerd.

Het is duidelijk dat Kampen een probleem heeft met de vele fietsen in de binnenstad. Ze worden vaak lukraak neergezet in stegen en op de Oudestraat. Het gevolg is een rommelig straatbeeld, winkels die moeilijk te bereiken zijn door mensen met een beperking en blokkades van routes voor de hulpdiensten.

Om duidelijk te krijgen hoe groot het probleem is zijn tellingen gedaan. Gekeken is hoeveel officiële plekken er zijn om de fiets te parkeren, zoals stallingen en nietjes. Ook is geteld hoeveel fietsen er daadwerkelijk in de binnenstad staan. De conclusie: er zijn sowieso duizend plekken te weinig.

Bereikbaarheid

De opdracht is duidelijk, de oplossing niet, stelt wethouder Geert Meijering. ,,Iedereen heeft een andere perceptie van de overlast. Zo vindt de ene winkelier het handig dat bezoekers de fiets voor de winkel kunnen zetten, terwijl de ander klaagt over slechte bereikbaarheid", weet hij. ,,Wij willen een gastvrije en toegankelijke binnenstad zonder onveilige situaties. In de komende periode willen we met winkeliers, bewoners en bezoekers in gesprek over mogelijke oplossingen. Feit is dat je de auto ook niet overal mag parkeren.”