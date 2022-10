Kampen heeft weer genoeg geld om ambtenaren te werven en meer woningen te bouwen

Bedrijf in Kampen doet opvallende vondst: ‘Nog nooit gezien’

Bij autoschadebedrijf Dickhof in Kampen keken ze wel even gek op toen uit het niets een heel klein beestje opdook in de spuitcabine. Na wat snelle research blijkt dat het personeel bezoek heeft gekregen van een gekko. Het dier heeft inmiddels een nieuw huis en mag van geluk spreken dat hij op tijd is ontdekt.

7 oktober