Kampen houdt hand strak op de knip

Alleen voor besluiten die bij uitstel een ongewenste situatie of schade voor de gemeente opleveren wordt een uitzondering gemaakt, zo hebben burgemeester en wethouders besloten. „Alle lopende zaken waarvan de uitgaven nog beïnvloedbaar zijn, worden aangehouden”, zegt burgemeester Bort Koelewijn. Voorbeelden daarvan zijn de recente besluiten over de ontwikkeling van het Maritiem Erfgoedcentrum bij de koggewerf en de inrichting van het Groene Hart. Daar is nu aanzienlijk minder geld voor. „De planvorming blijven we ondersteunen, maar we kijken wel of uitgaven uit te stellen zijn.”