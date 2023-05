Kampen houdt miljoenen rijksgeld over aan opvang: ‘Rekening mee houden dat deel Oekraïners hier definitief blijft’

Forse kritiek op Kamper Biermuseum: ‘Het is boerenbe­drog’

Het Kamper Biermuseum aan de Voorstraat is ‘spugen op alles waar een museum voor zou moeten staan’. Die conclusie trekt in ieder geval bierblogger Roel Mulder uit Gorinchem die vorig jaar per toeval in Kampen terecht kwam en zo ook in het museum belandde. In een artikel op zijn site verlorenbieren.nl laat hij geen spaan heel van de attractie aan de Voorstraat. Het museum zelf vindt Mulder maar een ‘mopperige man’, de gemeente erkent wel dat bij het Biermuseum de juiste vergunning ontbreekt.