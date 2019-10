Kampen houdt vast aan 8 miljoen euro bezuinigingen en extra lasten

Verdachte brute woningover­val op bejaard echtpaar in Kampen ‘schaamt zich kapot’

21 oktober ,,Ik schaam me kapot.” Verdachte Chakir A. (19) las vanmiddag in de rechtbank in Zwolle een brief voor waarin hij zijn excuses aanbiedt voor een brute woningoverval op een bejaard echtpaar in Kampen. De rechter oordeelde dat A. voorlopig vast blijft zitten. Ook medeverdachte El B. betuigde spijt. ,,Het konden mijn opa en oma zijn.”