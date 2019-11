Kampen in actie tegen ondermijning: ‘Alert zijn op ratten’

Met nieuwe meldpunten voor duistere zaken, bewustwordingscampagnes en het opbouwen van een databank met informatie over mogelijk crimineel gedrag gaat de gemeente Kampen meer werk maken van de strijd tegen ‘ondermijning’. Ook Bibob-onderzoeken, waarmee de integriteit van ondernemers wordt getoetst, zullen vaker worden ingezet. Dat staat allemaal in het Plan van Aanpak Ondermijning dat het college heeft vastgesteld.

Van ondermijning is sprake als criminelen of criminele organisaties de overheid en het bedrijfsleven bewust misbruiken voor eigen gewin. Ook ongewenste verwevenheid van onder- en bovenwereld hoort hier bij omdat de kans bestaat dat dit leidt tot bewust of gedwongen hulp bij criminele activiteiten zoals drugshandel, hennepteelt, witwassen, mensenhandel en fraude met vastgoed of uitkeringen.

Lees ook Tekorten bij politie en beveiligingsdiensten, ook na moord Wiersum en alle plannen die volgden Lees meer

Een scherp zicht op hoever de invloed van criminelen op de Kamper samenleving gaat is er volgens burgemeester Bort Koelewijn nog niet. Dat moet de komende maanden worden opgebouwd.

Verdacht

„We hebben nu vijf ondermijningsbeelden in Kampen”, zegt Koelewijn. Hij doelt daarmee op drugscriminaliteit, fraude, witwassen, mensenhandel en Outlaw Motor Gangs. „Ze zijn onder meer gebaseerd op een vraag aan onze medewerkers welke situaties zij verdacht vinden. Die zijn soms uit verschillende hoeken bevestigd, maar het zijn nog steeds veronderstellingen. Om er echt iets mee te kunnen moeten we het verrijken met informatie van de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Of uit openbare bronnen.” Hierin wordt ook samengewerkt met omliggende gemeenten.

Als vermoedens worden bevestigd, dan zal er ook worden ingegrepen. De Belastingdienst kan dan bijvoorbeeld naheffingen opleggen of uitzoeken hoe iemand aan zijn vermogen is gekomen. De gemeente zelf kan het illegaal gebruik van panden beëindigen en politie en justitie kunnen ingrijpen bij strafbare feiten.

Bibop

Om ellende te voorkomen zal de Bibop-toets vaker worden uitgevoerd bij vergunningaanvragen. Die is er onder meer op gericht zicht te krijgen hoe een bedrijf aan zijn geld en bezittingen is gekomen. De afgelopen tien jaar is de toets zestig keer ingezet, uitsluitend bij aanvragen door horecabedrijven. Voortaan zal de toets ook van toepassing zijn op andere branches. „Dat is nu juridisch mogelijk”, zegt Koelewijn. De toets heeft in één geval geleid tot het weigeren van een vergunning. „Het is ook wel voorgekomen dat partijen hun aanvraag toch maar niet hebben ingediend toen duidelijk werd dat we ze zouden ‘biboppen’. Dus het heeft ook een preventieve werking.”

Meldpunt

Binnen afzienbare tijd zal de gemeente ook meldpunten inrichten waar mensen hun vermoedens kwijt kunnen. Er komt een intern meldpunt voor medewerkers van de gemeente zelf, en een extern meldpunt voor het publiek. Die tips worden wel gefilterd. Koelewijn: „We hebben echt niet de capaciteit om overal direct op in te grijpen. We moeten keuzes maken, op basis van de informatie die we krijgen. Maar alles wat we horen over drugs laten we niet passeren. Daar gaan we altijd actie op ondernemen. Wat vagere informatie delen we wel met elkaar, maar dan zoeken we eerst naar aanvullende informatie. Want als je ergens gaat binnenvallen, dan wil je wel graag succes hebben.”

Quote We moeten alert zijn op de ratten Bort Koelewijn, burgemeester

Kampen heeft naast boa’s en toezichthouders die er al zijn een halve fte aangenomen om specifiek met ondermijning aan de slag te gaan. Die krijgt eerst vooral een opvoedende taak in eigen huis. „Het gaat vooral om bewustwording”, zegt Koelewijn. „We zijn allemaal opgevoed tot optimale dienstverlening, vergunningen moeten zo gauw mogelijk worden verleend. Iets van die naïviteit moeten we wat aan af doen. We moeten alert zijn op de ratten.”

Volledig scherm Burgemeester Bort Koelewijn © Freddy Schinkel

Agressie

Koelewijn houdt er rekening mee dat ook de weerbaarheid van raadsleden en bestuurders moet worden vergroot. „We worden gelukkig nog niet veel geconfronteerd met geweld of bedreigingen thuis. Maar als je de schroeven wat gaat aandraaien, wordt de kans op reactie ook groter. We zijn al bezig met leerarena’s om te leren omgaan met agressie. We gaan steeds meer naar buiten en de samenleving wordt er niet prettiger op. Dus we studeren op maatregelen om er voor te zorgen dat we ons werk op een goede manier kunnen blijven doen.”