Kampen in de race voor mini-stadsbossen

In totaal hebben zich 37 gemeenten aangemeld door deelname aan het project. In deze regio gingen Zwolle, Zwartsluis, Dalfsen, Hardenberg, Apeldoorn en Deventer al voor in de eerste ronde. Het IVN wil voor 2021 in het hele land honderd van dit soort kleine bossen aanleggen. De twaalf gemeenten die in deze ronde van het project worden geselecteerd worden geacht de helft van de aanlegkosten zelf te betalen. Voor Kampen komt dat neer op 55.000 euro.

Japans

Tiny Forest is een concept dat is bedacht door de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma. Hij baseerde het op een Japanse bosbouwmethode die in de jaren zeventig werd ontwikkeld om natuurlijke, inheemse bossen te herstellen. Met deze methode zijn ruim 1.700 bossen aangelegd, die zich binnen tien jaar ontwikkelden tot een veerkrachtig ecosysteem. Geïnspireerd door dit succes vertaalde Sharma de methode naar een stedelijke omgeving.

Biodiversiteit

In december 2015 was Zaandam de eerste die begon met de aanleg van Tiny Forests. Inmiddels zijn er op tientallen locaties in het land dergelijke bossen gerealiseerd. Op plaatsen waar dat is gebeurd wordt volgens het IVN de biodiversiteit gestimuleerd. Niet alleen door de aanplant van verschillende soorten bomen, maar ook doordat die weer allerlei soorten insecten en vogels aantrekken. De bosjes verbeteren ook de waterbergingscapaciteit, de luchtkwaliteit en gaan hittestress in steden tegen.

Locaties

„We hebben inmiddels een lijst opgesteld met mogelijke locaties voor de Tiny Forests, zegt wethouder Jan Peter van der Sluis. „Maandag of dinsdag horen we of we mee mogen doen. Daarna gaan we in overleg met buurtbewoners en scholen op welke plekken het echt kan.” De betrokkenheid van scholen is volgens Van der Sluis een voorwaarde omdat het de bedoeling is dat kinderen er leren over de natuur in Nederland.