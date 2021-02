Kampen is woensdag even de streaming-hoofdstad van de hele wereld

Zorgkosten vallen mee; Kampen houdt 3,6 miljoen over

27 januari Door een paar eenmalige meevallers hield Kampen vorig jaar 3,6 miljoen euro over aan gelden voor zorg en ondersteuning. Terwijl de stad vorig jaar keihard bezuinigde omdat een miljoenentekort werd verwacht. Moesten de inwoners dan voor niets bloeden? „Nee”, zegt wethouder Jan Peter van der Sluis beslist. „Dit is eenmalig, structureel moeten we 4,3 miljoen bezuinigen. Daar zijn we nog lang niet.”