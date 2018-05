Kampen jaagt op afvaldumpers bij Wortmanflat

Het dumpen van illegaal afval bij de Wortmanflat loopt de spuigaten uit. De gemeente Kampen zet een laatste redmiddel in. Zakken worden opengescheurd in de zoektocht naar de identiteit van daders.

,,Bewoners uit de wijk en zelfs de binnenstad dumpen hier hun afvalzakken", weet Peter Adema. Hij is lid van de bewonerscommissie. ,,Waarom? Ze zien het als een prima dumpplek." Een erfenis uit het verleden, weet burgemeester Bort Koelewijn. ,,Nu doen bewoners hun best voor een schone leefomgeving, maar krijgen zij de schuld van het gedumpte afval. Dat is frustrerend."

Dwangsom

Quote Hopelijk hoeft het niet zover te komen Bort Koelewijn Om de situatie te verbeteren, worden drastische maatregelen niet geschuwd. Het volgens Koelewijn 'ultimum remedium' is het openscheuren van zakken. ,,Wellicht zit er een adres in, zodat wij de dader kunnen opsporen." Als het dumpen van afval ook echt bewezen kan worden, zinspeelt de burgemeester op het opleggen van een dwangsom: ,,Omdat de regels worden overtreden." Koelewijn voegt toe: ,,Hopelijk hoeft het niet zover te komen."

Adema is tevreden met de opstelling van de gemeente. Maar is ook sceptisch. ,,Ik vrees dat het geen oplossing is. De gemeente heeft een beperkt aantal handhavers. Wat gaan ze zien in de tijd dat ze bij de Wortmanflat zijn? We moeten bewoners leren op elkaar op het gedrag aan te spreken."

Herinrichting

Mede om het afvalprobleem aan te pakken, is de omgeving van de Wortmanflat opnieuw ingericht. Zo zijn containers voor restafval verplaatst en is de afstand tot de stortplekken voor papier en plastic vergroot. ,,Zodat duidelijker is waarvoor betaald moet worden en wat gratis is", aldus Koelewijn.

Er is een extra papiercontainer geplaatst. Tussen beide containers is een vak waarin zakken met pmd-afval gedumpt kunnen worden. ,,Dit voorkomt het wegwaaien", weet Koelewijn.

