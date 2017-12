Kampen koopt voor 10 miljoen euro bedrijfsgrond in Zuiderzeehaven

Met de aankoop is 13,3 hectare grond gemoeid. Deze gronden bleven over na het beëindigen van een samenwerkingsverband. Het gaat om een kavel aan het water en een kavel die niet watergebonden is. Volgens wethouder Geert Meijering heeft de gemeente elf jaar de tijd om de kavels te verkopen, voordat Kampen in de rode cijfers beland. Volgens hem moet dat lukken, aangezien de vraag naar kavels toeneemt door de aantrekkende economie. Voorstanders van koop deelden zijn mening.

Onverantwoord

SP, GBK en PvdA spraken openlijk uit de aankoop onverantwoord te vinden. ,,We gaan speculeren met het geld van de burger en zien wel waar het schip strandt. Een waterdichte garantie dat we de investering terugverdienen is er niet", zei Lammert Bastiaan (SP). Meijering beaamde dat. Manfred Haveman (PvdA): ,,De zaken worden te rooskleurig voorgesteld." Albert Holtland (GBK): ,,Als gemeente moeten we doen waar we goed in zijn en niet gaan speculeren met het aankopen van grond."