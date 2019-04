Kampen kort geen inwoners op uitkering door taalgebrek

‘In de praktijk is het nog niet voorgekomen dat het college heeft moeten handhaven op de taaleis', luidt het antwoord. Als blijkt dat een inwoner de taal onvoldoende machtig is, wordt eerst een plan gemaakt hoe de taalvaardigheid verbeterd kan worden. Werkt de persoon onvoldoende mee, dan wordt zijn uitkering met 20 procent verlaagd. Blijft verbetering daarna nog uit, dan wordt de uitkering opnieuw gekort.

Onduidelijk

De VVD vroeg begin dit jaar om opheldering. Aanleiding was een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wat bleek: veel Nederlandse gemeenten handhaven niet op de taaleis. In april 2018 beheersten 36.300 bijstandsgerechtigden de taal onvoldoende. Op dat moment was van 72.300 personen onduidelijk of ze de taal voldoende beheersten. Tussen juni 2017 en juli 2018 zijn in totaal 150 personen gekort op hun bijstand, omdat ze het Nederlands onvoldoende beheersten.