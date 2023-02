Kampen krijgt alsnog voldoende voor centrumplan IJsselmuiden: groen licht voor supermarkt

Kampen wil vaste carbidloca­ties in de dorpen aanwijzen en gedoogda­gen in Brunnepe afschaffen

Na aangewezen carbidlocaties binnen de bebouwde kom van Kampen en IJsselmuiden, wil Kampen nu ook in de dorpen de schietlocaties vastleggen. Dat komt de veiligheid en duidelijkheid ten goede, denkt het college van burgemeester en wethouders. Ook neemt ze een besluit over de gedoogdagen in Brunnepe, waarmee Kampen uniek in Nederland wordt.