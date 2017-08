Kampen krijgt eigen bier-en wijnfestival

Organisatoren William ten Hove en David Lemstra hopen op minimaal driehonderd bezoekers. ,,Het idee ontstond tijdens het Full Colourfestival, waar wij als bezoekers aanwezig waren. Dat was ontzettend geslaagd, Kampen zou veel meer met het mooie stadspark moeten doen, zo hoorden we om ons heen. We merken dat hier veel behoefte aan is kijken wat dat betreft met jaloezie naar andere steden, waar het ene festival nog niet is afgelopen of het volgende staat alweer voor de deur. En dit ontbreekt nog in Kampen", vertelt de 33-jarige Ten Hove uit Kampen.

De zelfbenoemde wijnfanaat benaderde bierspecialist Lemstra, eigenaar van café-restaurant Stomme van Campen. ,,We houden allebei van evenementen organiseren en toen we hoorden dat het Kadefestival dit jaar niet doorgaat wilden we helemaal doorpakken."

' Wijn en bier verbindt'