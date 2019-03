Kampen krijgt led-schermen langs invalswegen

Douane vindt 124 kilo cocaïne tussen bakbananen in IJsselmui­den; straatwaar­de van ruim drie miljoen euro

12:18 De Douane heeft op 12 maart bij een fruitbedrijf in IJsselmuiden tijdens een reguliere controle 124 kilo cocaïne gevonden. De partij drugs was verstopt in vier sporttassen die in een container vol bakbananen lagen. Dat heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst vandaag bekend gemaakt.