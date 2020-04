Kampen kruipt langzaam uit z’n isolement: meer mensen op straat

videoDe Oudestraat in Kampen rond een uur of elf zaterdagmorgen. Zo druk dat je over de hoofden kunt lopen is het niet, maar van een uitgestorven winkelstraat is geen sprake meer. ,,Als je iedereen zo ziet lopen hier, krijg je niet de indruk dat we met z'n allen op dit moment in een hele spannende tijd zitten’’, vindt een bezoekster van de Kamper binnenstad.