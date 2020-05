Kampen laat plan maken voor ondergrondse hoogspanningslijn ’s-Heerenbroek

video De Veerman van Kampen gooit het over een andere boeg: dit is de nieuwe koers van een histori­sche schuit

6:01 Een bekende verschijning is het aan de IJsselkade in Kampen: de Veerman van Kampen. Gebouwd als vrachtvaarder in 1963, opnieuw in de vaart genomen als rondvaartboot tijdens Sail in 2007. Maar door de coronacrisis ligt het schip al weer een tijdje aan de wal, de eigenaren verleggen de koers. ,,Je hebt mensen die voor elk probleem een oplossing vinden, en mensen die voor elke oplossing een probleem zoeken. Wij horen graag bij die eerste groep.’'