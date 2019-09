Kampen legt nog voor het einde van het jaar een ‘tiny forest’ aan

Het ontwerp van het stadsbosje is nu in de maak, en moet rond half november gereed zijn. Daarvoor is door basisschool Villa Nova een ontwerpoverleg in het leven geroepen dat meedenkt over de eerste ontwerpen. Samen met de buurt (scholen, bewoners en ouders van leerlingen) wordt er overlegd over hoe het bosje eruit moet komen te zien. De locatie ter grootte van 400 vierkante meter ligt vlakbij de scholen Villa Nova en Het Stroomdal, ten zuiden daarvan.