Kampen legt ‘zorgelijke zorgaanbieders’ het vuur aan de schenen

Kampen houdt hand strak op de knip

12 juli Per direct houdt Kampen de hand op de knip vanwege de miljoenentekorten in het sociaal domein. Alle lopende plannen worden tegen het licht gehouden en zo nodig geschrapt, uitgesteld of aangepast. Nieuwe besluiten die geld kosten worden sowieso uitgesteld tot 10 september, wanneer het college met een team van adviseurs de hei op gaat om een uitweg te zoeken uit de financiële malaise.