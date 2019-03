Kampen loopt alleen op internet warm voor discussie over boodschappen doen op zondag

De online enquête is 7 duizend keer ingevuld - en inmiddels afgesloten. Naar de twee gespreksavonden kwamen welgeteld 45 mensen. Terwijl op honderden inwoners werd gerekend. ,,Het is wat het is", verzucht Michael Bres, woordvoerder van de commissie Zondagverkenning.

Behoefte

Het is gissen naar de reden van het tegenvallende bezoek. ,,Onze indruk is dat het onderwerp leeft en iedereen er wat van vindt", zegt Bres. ,,De enquête is goed ingevuld. Wellicht vinden Kampenaren alleen het invullen van de enquête voldoende om hun mening te geven en is er geen behoefte aan een gesprek.”

Wens

Deze week is een nieuwe gespreksronde. Woensdagavond is om 19.30 uur een groepsgesprek in De Stadskazerne in Kampen. Zaterdagmiddag is het tussen 13.30 en 15.00 uur mogelijk om één op één te spreken met een commissielid in het Kulturhus van IJsselmuiden. Bres hoopt op een hogere opkomst dan twee weken geleden, maar beseft ook de wens de vader van de gedachte is.

De gemeenteraad van Kampen neemt in juli een besluit over boodschappen doen op zondag. Een meerderheid is tegen. Voor het eerst is een commissie van ‘gewone’ Kampenaren de gemeente in gestuurd. Zij moeten argumenten voor of tegen zondagsopenstelling ophalen bij de ‘meer genuanceerde’ inwoner, die zich niet snel in het debat mengt. Op basis van het verslag dat de commissie in mei presenteert bepalen de politici opnieuw hun standpunt.