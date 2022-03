Kampen loopt eerder bekeken locaties nog eens na voor mogelijke opvang vluchtelingen uit Oekraïne

,,Kampen heeft recent een uitgebreide selectie en screening gehad vanwege de opvang voor asielzoekers’’, legt De Rouwe uit. ,,Daardoor hebben we een goed beeld bij wat we allemaal in huis hebben of juist niet. We hebben niet direct voor de hele korte termijn gebouwen beschikbaar, maar kijken wel naar locaties die je op korte termijn kunt inrichten. We zitten nog in de verkennende fase.’’ De Rouwe verwacht volgende week meer te weten.