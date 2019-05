Kampen loopt (nog) niet warm voor tweede Zuiderzeehaven

Bidding­ring­weg bij Dronten in juni dicht

20 mei Verkeer vanuit Kampen in richting Dronten wacht opnieuw een periode van ruim drie weken omrijden. Nadat de afgelopen weken de Hanzeweg (N307) dicht was voor onderhoud is nu de Biddingringweg (N305) langs Dronten aan de beurt. Vanaf maandag 3 juni is de weg afgesloten voor verkeer.