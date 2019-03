Kampen loopt op tandvlees met beoordelen bouwvergunningen

Onder druk

Wethouder Meijering legde uit waardoor de problemen zijn ontstaan. Zo blijven door de krappe arbeidsmarkt vacatures langdurig open staan, is er sprake van lange afwezigheid door ziekte en vindt er een verandering in de werkwijze plaats. Gemiddeld heeft een bouwambtenaar twintig dossiers onder zijn hoede. Dat aantal is in de afgelopen periode opgelopen tot dertig. Tegelijkertijd zei de wethouder ook: ,,We zien dat de organisatie op verschillende terreinen krap in haar jasje zit en onder druk staat.”