Kampen maakt meer ruimte voor horeca op Plantage, loempiakraam verschuift naar Vispoort

De vergunning voor de kraam van eigenaar Pieter Hendrik Tran loopt volgende maand af, voor de vergunning is een verlenging aangevraagd. ,,Er kwamen twee dingen samen’’, zegt wethouder Geert Meijering. ,,De eigenaar van de loempiakraam gaf bij ons aan duidelijkheid te willen over waar hij de komende jaren kan staan. Hij zei het gevoel te hebben een beetje in het gedrang te komen met de horeca op de Plantage. Daarnaast zijn we als gemeente bezig met een transformatie van de binnenstad, dat project zal binnen nu en een jaar afgerond zijn. Om nu duidelijkheid te geven aan de eigenaar van de kraam, verlenen we een standplaatsvergunning voor drie jaar in de Vispoort.’’