Kampen maakt plan voor ‘reuring in de stad’ na de lockdown

KAMPS DOET RECHT Kampenaar ontkent mishande­ling van zijn vrouw: ‘Ze liet zich op de billen van de trap glijden’

12:00 Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over mishandeling.