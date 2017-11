'Kampen meet met twee maten om zondagsrust'

,,Ik kan begrijpen dat het onderscheid tot scheve gezichten leidt", aldus Nieke Jansen (GroenLinks). ,,In de samenleving moet je elkaar iets gunnen." Pascal Jacobs (D66) stelt: ,,De gemeente Kampen moet er voor iedereen zijn. Nu wordt niet moeilijk gedaan over twee dagen carbidoverlast, terwijl er geen uitzondering kan worden gemaakt voor oliebollenverkoop op zondag."



Ruben Harms sluit zich daarbij aan. Hij is de voorman van Kampen op Zondag. De vereniging voert al langere tijd campagne, zodat supermarkten op zondag open kunnen. Harms: ,,Ik heb respect voor de Grafhorstenaren dat zij zondagsrust willen houden. Maar dit is ook meten met twee maten. Naar de ene groep wordt geluisterd en naar de andere groep die op zondag inkopen wel doen niet. Daardoor heb ik op dit moment niet echt vertrouwen in de politiek."