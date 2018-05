'Kampen moet eerder bijstand uitkeren'

Bedreiger bekent doodsbe­drei­ging wethouder Kampen: 'Was niet mijn bedoeling'

18 mei ,,Het was niet mijn bedoeling om te bedreigen'', zei de 34-jarige Jeroen van S. uit Meppel vandaag tegen de politierechter. Hij schrok toen de officier van justitie zijn dreigmail hardop voorlas. ,,Hou jullie kankergereformeerde kutmannetje maar in de gaten, want met zulke uitspraken en met jullie kutgeloof heb je zijn doodsvonnis getekend'', schreef hij onder meer. ,,Alvast gecondoleerd!''